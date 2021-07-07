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Данія передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Данії прийняв рішення передати Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19. Глава МЗС Дмитро Кулеба подякував владі скандинавської країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба подякував (міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофодза - ред.) за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі міністри також обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності країни, модернізацію енергетичного сектору та впровадження відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, США в рамках програми COVAX виділять країнам 500 млн доз вакцин від коронавірусу Pfizer і BioNTech. Україна отримає частину з цих препаратів.

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МЗСВакцинаДанияКоронавірус