UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Дании приняло решение передать Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил власти скандинавской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба поблагодарил (министра иностранных дел Дании Йеппе Кофодза - ред.) за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тысяч доз вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

В ходе встречи министры также обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности страны, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.

Напомним, США в рамках программы COVAX выделят странам 500 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и BioNTech. Украина получит часть из этих препаратов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныВакцинаДанияКоронавирус