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Данія планує розпочати виробництво COVID-вакцин у 2022 році

Новость на русском → Копенгаген, Вівторок 27 квітня 2021 15:24
Данія планує розпочати виробництво COVID-вакцин у 2022 році Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія має намір почати виробництво вакцин від коронавірусу у 2022 році. За її словами, через кілька тижнів буде оголошено тендер.

Про це повідомляє Reuters.

"Як кожен може бачити, читати, відчувати і чути, нам потрібно більше вакцин. Ось чому нам потрібно налагодити виробництво", - заявила прем'єр.

Фредеріксен зазначила, що новий завод з виробництва COVID-вакцин буде належати і експлуатуватися приватним сектором.

"Ми хотіли б забезпечити більшу безпеку поставок вакцин на данській землі. Ми розглядаємо вакцини як частину загальної готовності Данії і, отже, як критично важливу інфраструктуру", - підкреслила прем'єр Данії.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна планує розробити власну вакцину від коронавірусу. Вже є два кандидати, яким можуть довірити розробку препарату.

Крім того, в Ірані почалося серійне виробництво власної вакцини від коронавірусу COVIRAN Bereket. Так, в країні хочуть прискорити темпи вакцинації.

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