Данія повністю виходить з карантину: "Епідемія під контролем"
У Данії скасовують карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Влада країни каже, що епідемія повністю під контролем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Данія стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка послабила всі внутрішні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.
"Епідемія знаходиться під контролем", - сказав міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке.
Влада країни зняла обмеження, що залишилися. Від жителів Данії більше не вимагатимуть докази вакцинації, в тому числі і для входу в нічні клуби.
Міністерство охорони здоров'я Данії заявило, що широке поширення вакцини дозволило країні скасувати заходи контролю за пандемією.
Вакцини від коронавірусу в Данії отримали повністю понад 83% населення країни, що старше 12 років. При цьому, за останній тиждень, там зареєстрували в середньому близько 500 нових випадків на день.
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що коронавірус в Данії більше не класифікується як "соціально критичне захворювання". Однак там зазначили, що уряд може повернути обмеження, у разі, якщо ситуація погіршиться.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден готовий втретє вакцинуватися від коронавірусу. Це відбудеться вже цього місяця.
Раніше повідомлялося, що у Чорногорії обмежили в'їзд для туристів. У країну не впустять тих, хто отримав тільки одну дозу вакцини від коронавірусу.