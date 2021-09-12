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Данія повністю виходить з карантину: "Епідемія під контролем"

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Данія, Неділя 12 вересня 2021 05:10
Данія повністю виходить з карантину: "Епідемія під контролем" Фото: Данія повністю виходить з карантину (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Данії скасовують карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Влада країни каже, що епідемія повністю під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Данія стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка послабила всі внутрішні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Епідемія знаходиться під контролем", - сказав міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке.

Влада країни зняла обмеження, що залишилися. Від жителів Данії більше не вимагатимуть докази вакцинації, в тому числі і для входу в нічні клуби.

Міністерство охорони здоров'я Данії заявило, що широке поширення вакцини дозволило країні скасувати заходи контролю за пандемією.

Вакцини від коронавірусу в Данії отримали повністю понад 83% населення країни, що старше 12 років. При цьому, за останній тиждень, там зареєстрували в середньому близько 500 нових випадків на день.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що коронавірус в Данії більше не класифікується як "соціально критичне захворювання". Однак там зазначили, що уряд може повернути обмеження, у разі, якщо ситуація погіршиться.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден готовий втретє вакцинуватися від коронавірусу. Це відбудеться вже цього місяця.

Раніше повідомлялося, що у Чорногорії обмежили в'їзд для туристів. У країну не впустять тих, хто отримав тільки одну дозу вакцини від коронавірусу.

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