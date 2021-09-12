Данія повністю виходить з карантину: "Епідемія під контролем"

У Данії скасовують карантинні обмеження , пов'язані з пандемією коронавірусу. Влада країни каже, що епідемія повністю під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Данія стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка послабила всі внутрішні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Епідемія знаходиться під контролем", - сказав міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке.

Влада країни зняла обмеження, що залишилися. Від жителів Данії більше не вимагатимуть докази вакцинації, в тому числі і для входу в нічні клуби.

Міністерство охорони здоров'я Данії заявило, що широке поширення вакцини дозволило країні скасувати заходи контролю за пандемією.

Вакцини від коронавірусу в Данії отримали повністю понад 83% населення країни, що старше 12 років. При цьому, за останній тиждень, там зареєстрували в середньому близько 500 нових випадків на день.