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Данія рекомендує бустерну дозу для щеплених вакциною Johnson & Johnson

Автор: Сергей Новиков

Управління охорони здоров'я Данії рекомендувало бустерну дозу для тих, хто прищепився вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. А також для груп ризику, вакцинованих іншими препаратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Повідомляється, що в найближчі місяці чотирьом конкретним групам буде запропонована бустерна доза - це люди старше 65 років, медичний персонал, люди з груп високого ризику і ті, хто був вакцинований однокомпонентною вакциною Johnson & Johnson.

При цьому схема ревакцинації в Данії вже реалізується, і більшості мешканців будинків престарілих і людям з особливо ослабленою імунною системою вже зробили третій укол. Ревакцинація людей старше 85 років почнеться на цьому тижні.

"Точний час, коли ми почнемо (ревакцинацію третьої пріоритетної групи, - ред.), залежить від додаткових даних, зокрема, щодо зниження імунітету в розглянутих групах і побічних ефектів", - йдеться в заяві Управління охорони здоров'я Данії.

Однак ревакцинація для щеплених Johnson & Johnson вже підтверджена і влада рекомендує почати її з 1 жовтня. Бустерна доза буде вводитися препаратами від Pfizer або Moderna.

Нагадаємо, раніше в компанії-виробнику заявляли, що бустерна доза вакцини Johnson & Johnson підвищує її ефективність до 94%.

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