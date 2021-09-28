Дания рекомендует бустерную дозу для привитых вакциной Johnson & Johnson

Сообщается, что в ближайшие месяцы четырем конкретным группам будет предложена бустерная доза - это люди старше 65 лет, медицинский персонал, люди из групп высокого риска и те, кто был вакцинирован однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

При этом схема ревакцинации в Дании уже реализуется, и большинству жильцов домов престарелых и людям с особенно ослабленной иммунной системой уже сделали третий укол. Ревакцинация людей старше 85 лет начнется на этой неделе.

"Точное время, когда мы начнем (ревакцинацию третьей приоритетной группы, - ред.), зависит от дополнительных данных, в частности, в отношении снижения иммунитета в рассматриваемых группах и побочных эффектов", - говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании.

Однако ревакцинация для привитых Johnson & Johnson уже подтверждена и власти рекомендуют начать ее с 1 октября. Бустерная доза будет вводиться препаратами от Pfizer или Moderna.