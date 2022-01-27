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Що робити, якщо підтвердили COVID: алгоритм від МОЗ

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило алгоритм дій, який необхідно дотримуватися при отриманні позитивного тесту на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В першу чергу, при отриманні позитивного тесту необхідно залишатися вдома і обмежити контакти з іншими людьми. При цьому повідомити особам, з якими Ви особисто зустрічалися напередодні про позитивний результат тесту.

Після необхідно зв'язатися з сімейним лікарем. У разі відвідування медустанови, де працює доктор потрібно дотримуватися таких правил:

  • використовувати засоби індивідуального захисту,
  • уникати великих скупчень людей,
  • тримати дистанцію,
  • узгодити з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі і не поширювати COVID-19.

На прийомі у сімейного лікаря необхідно розповісти про всі симптоми хвороби.

"Говоріть правду, не варто придумувати "додаткові" симптоми і стани, адже на основі обстеження лікар приймає рішення про спосіб лікування. Якщо ж немає ніяких симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли захворювання протікає безсимптомно або в легкій формі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МОЗ підкреслили, що викликати швидку допомогу потрібно тільки при необхідності невідкладної допомоги.

"Зараз на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості і важких хворих. Важливо, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні максимум нових випадків коронавірусу - за вчора захворіли 32 393 людини. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус