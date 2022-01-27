Що робити, якщо підтвердили COVID: алгоритм від МОЗ

В першу чергу, при отриманні позитивного тесту необхідно залишатися вдома і обмежити контакти з іншими людьми. При цьому повідомити особам, з якими Ви особисто зустрічалися напередодні про позитивний результат тесту.

Після необхідно зв'язатися з сімейним лікарем. У разі відвідування медустанови, де працює доктор потрібно дотримуватися таких правил:

використовувати засоби індивідуального захисту,

уникати великих скупчень людей,

тримати дистанцію,

узгодити з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі і не поширювати COVID-19.

На прийомі у сімейного лікаря необхідно розповісти про всі симптоми хвороби.

"Говоріть правду, не варто придумувати "додаткові" симптоми і стани, адже на основі обстеження лікар приймає рішення про спосіб лікування. Якщо ж немає ніяких симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли захворювання протікає безсимптомно або в легкій формі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МОЗ підкреслили, що викликати швидку допомогу потрібно тільки при необхідності невідкладної допомоги.

"Зараз на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості і важких хворих. Важливо, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження", - йдеться в повідомленні.