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Что делать, если подтвердили COVID: алгоритм от Минздрава

Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Украины обнародовало алгоритм действий, который необходимо соблюдать при получении положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В первую очередь, при получении положительного теста необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. При этом сообщить лицам, с которыми вы лично встречались накануне о положительном результате теста.

После необходимо связаться с семейным врачом. В случае посещения медучреждения, где работает доктор нужно соблюдать следующие правила:

  • использовать средства индивидуальной защиты,
  • избегать больших скоплений людей,
  • держать дистанцию,
  • согласовать с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

На приеме у семейного врача необходимо рассказать обо всех симптомах болезни.

"Говорите правду, не стоит придумывать "дополнительные" симптомы и состояния, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения. Если же нет никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме", - говорится в сообщении.

При этом в Минздраве подчеркнули, что вызывать скорую помощь нужно только при необходимости неотложной помощи.

"Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Важно, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

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