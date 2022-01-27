Что делать, если подтвердили COVID: алгоритм от Минздрава

В первую очередь, при получении положительного теста необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. При этом сообщить лицам, с которыми вы лично встречались накануне о положительном результате теста.

После необходимо связаться с семейным врачом. В случае посещения медучреждения, где работает доктор нужно соблюдать следующие правила:

использовать средства индивидуальной защиты,

избегать больших скоплений людей,

держать дистанцию,

согласовать с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

На приеме у семейного врача необходимо рассказать обо всех симптомах болезни.

"Говорите правду, не стоит придумывать "дополнительные" симптомы и состояния, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения. Если же нет никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме", - говорится в сообщении.

При этом в Минздраве подчеркнули, что вызывать скорую помощь нужно только при необходимости неотложной помощи.

"Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Важно, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования", - говорится в сообщении.