Індійський штам коронавірусу з'явився вже в Польщі
У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. Ним захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.
Про це повідомляє Польське радіо.
Індійський варіант коронавірусу підтвердився у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.
Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.
Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.
Нагадаємо, у Польщі планували в травні послабити карантин. Там хотіли відновити відродження економіки з 4 травня.
Раніше повідомлялося, що індійський коронавірус розповзається по світу - його виявили в Чехії. Ним захворів чоловік, який приїхав з Індії.