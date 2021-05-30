ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Делі 40 дітей осиротіли через COVID-19: втратили обох батьків

Новость на русском →
Індія, Неділя 30 травня 2021 05:33
У Делі 40 дітей осиротіли через COVID-19: втратили обох батьків Фото: в Індії від коронавірусу сиротеют діти (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Щонайменше 40 дітей у столиці Індії Делі стали сиротами через коронавірус. Про це повідомили органи з прав дитини.

Про це пише Тһе Рrint.

Комісія із захисту прав дитини в Делі оголосила дані про те, якої шкоди завдав коронавірус молодому поколінню.

"Ми відстежили 40-41 дитину в Делі, яка втратила обох батьків в результаті пандемії", - повідомив голова Комісії Анураг Кунду виданню.

Кілька днів тому Міністерство у справах жінок і дітей заявило, що по всій Індії 577 дітей стали сиротами через пандемію коронавірусу.

Однак, за даними міністерства, в Делі залишилася тільки одна дитина-сирота.

Це могло статися через смерті, про які не повідомлялося.

"Немає ніяких доказів, що спростовують або спростовують цифру 577, наведену Міністерством, існує також неймовірна кількість смертей, про які не повідомляється, що може, як наслідок, привести до того, що кілька дітей також стануть сиротами", - сказав Кунду.

Також Кунду каже, що у зв'язку з потоком смертей в результаті пандемії уряду необхідно надавати соціальну та емоційну підтримку дітям, що втратили батьків.

"Уряд може відігравати певну роль у допомозі дітям впоратися з їхніми травмами, надаючи соціальну та емоційну підтримку. Коли DCPCR зателефонував сім'ям дітей, які втратили батьків, вони були настільки щасливі", - сказав він.

Нагадаємо, в Індії відзначають нерівність у розподілі вакцин. Це означає, що незаможним жителям країни вакцину отримати складніше.

Раніше повідомлялося, що в Індії пацієнти з коронавірусом страждають від"чорного грибка". Це небезпечна хвороба, яка калічить людей та забирає життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19