У Делі 40 дітей осиротіли через COVID-19: втратили обох батьків

Щонайменше 40 дітей у столиці Індії Делі стали сиротами через коронавірус. Про це повідомили органи з прав дитини.

Комісія із захисту прав дитини в Делі оголосила дані про те, якої шкоди завдав коронавірус молодому поколінню.

"Ми відстежили 40-41 дитину в Делі, яка втратила обох батьків в результаті пандемії", - повідомив голова Комісії Анураг Кунду виданню.

Кілька днів тому Міністерство у справах жінок і дітей заявило, що по всій Індії 577 дітей стали сиротами через пандемію коронавірусу.

Однак, за даними міністерства, в Делі залишилася тільки одна дитина-сирота.

Це могло статися через смерті, про які не повідомлялося.

"Немає ніяких доказів, що спростовують або спростовують цифру 577, наведену Міністерством, існує також неймовірна кількість смертей, про які не повідомляється, що може, як наслідок, привести до того, що кілька дітей також стануть сиротами", - сказав Кунду .

Також Кунду каже, що у зв'язку з потоком смертей в результаті пандемії уряду необхідно надавати соціальну та емоційну підтримку дітям, що втратили батьків.