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"Дельта"-штам може зіпсувати літо: французів закликають пройти термінову вакцинацію

Автор: Наталья Скороход

Жителів Франції закликають якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Це необхідно зробити через поширення штаму "Дельта" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також зазначив, що уряд розглядає всі можливі сценарії, включаючи можливу обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

Нагадаємо, що "Дельта"-штам коронавірусу вже став домінуючим в Німеччині і в США. У США його поширення подвоюється кожні два тижні, а в Німеччині його частка становить вже майже 60%.

Раніше повідомлялося, що у Сіднеї продовжили карантин через "Дельта"-штам коронавірусу.

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Коронавірус "Дельта"