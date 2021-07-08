"Дельта"-штам може зіпсувати літо: французів закликають пройти термінову вакцинацію

Жителів Франції закликають якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Це необхідно зробити через поширення штаму "Дельта" в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він також зазначив, що уряд розглядає всі можливі сценарії, включаючи можливу обов'язкову вакцинацію медичних працівників.
Нагадаємо, що "Дельта"-штам коронавірусу вже став домінуючим в Німеччині і в США. У США його поширення подвоюється кожні два тижні, а в Німеччині його частка становить вже майже 60%.
Раніше повідомлялося, що у Сіднеї продовжили карантин через "Дельта"-штам коронавірусу.