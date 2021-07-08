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"Дельта"-штамм может испортить лето: французов призывают пройти срочную вакцинацию

Автор: Наталья Скороход

Жителей Франции призывают как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Это необходимо сделать из-за распространения штамма "Дельта" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что правительство рассматривает все возможные сценарии, включая возможную обязательную вакцинацию медицинских работников.

Напомним, что "Дельта"-штамм коронавируса уже стал доминирующим в Германии и в США. В США его распространение удваивается каждые две недели, а в Германии его доля составляет уже почти 60%.

Ранее сообщалось, что в Сиднее продлили карантин из-за "Дельта"-штамма коронавируса.

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Коронавирус "Дельта"