"Дельта"-штамм может испортить лето: французов призывают пройти срочную вакцинацию

Жителей Франции призывают как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Это необходимо сделать из-за распространения штамма "Дельта" в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он также отметил, что правительство рассматривает все возможные сценарии, включая возможную обязательную вакцинацию медицинских работников.
Напомним, что "Дельта"-штамм коронавируса уже стал доминирующим в Германии и в США. В США его распространение удваивается каждые две недели, а в Германии его доля составляет уже почти 60%.
Ранее сообщалось, что в Сиднее продлили карантин из-за "Дельта"-штамма коронавируса.