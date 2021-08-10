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"Дельта"-штам коронавірусу виявили в Чернігівській області 

Автор: Инна Собора

В Чернігівській області виявили штам коронавірусу "Дельта". Вже підтверджені 10 випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії міста Києва щодо виявлених 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - повідомив очільник області.

За його словами, план дій обговорено та відпрацьовано під час обласної комісії ТЕБ та НС.

"Наразі ситуація під контролем. Однак, це чергове нагадування про те, що розслаблятися зарано", - зазначив Чаус.

Раніше "Дельта" штам коронавірусу вперше зафіксували в Полтавській області.

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