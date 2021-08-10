"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили в Черниговской области 

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории города Киева относительно выявленных 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - сообщил глава области.

По его словам, план действий обсужден и отработан во время областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Сейчас ситуация под контролем. Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", - отметил Чаус.