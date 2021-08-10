UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили в Черниговской области 

Автор: Инна Собора

В Черниговской области обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Уже подтверждены 10 случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории города Киева относительно выявленных 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - сообщил глава области.

По его словам, план действий обсужден и отработан во время областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Сейчас ситуация под контролем. Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", - отметил Чаус.

Раньше "Дельта" штамм коронавируса впервые зафиксировали в Полтавской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКоронавирус "Дельта"