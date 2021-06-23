"Дельта"-штам коронавірусу вже в Словаччині. Він потрапив туди з Росії

За його словами, інфікований не був госпіталізований до лікарні. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.

"Дельта"-штам коронавірусу виявлений у громадянина, який прибув до Словаччини з Росії. Нині він знаходиться на самоізоляції. Передбачається, що дана особа могла заразитися під час відвідування футбольного матчу в Санкт-Петербурзі. Це перший випадок виявлення даного штаму в Словаччині ", - сказав Ян Мікас.

Як зазначає МОЗ Словаччини, за минулу добу в країні було виявлено 35 випадків коронавірусу. В цілому за час пандемії в країні померли 12,5 тисячі осіб.

Перше щеплення від COVID-19 в Словаччині отримали 1,9 млн людей, а друге - 1,4 млн.