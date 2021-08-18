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"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували в 148 країнах світу, - ВООЗ

Автор: Инна Собора

"Дельта" - штам коронавірусу зафіксували щонайменше в 148 країнах у всьому світі. Вперше він був виявлений в Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Крім того, в організації дали інформацію про розповсюдження інших відомих штамів:

"Альфа "(відомий як "британський") зафіксували в 190 країнах;

"Бета "(з Південної Африки) - в 138 країнах;

"Гамма" (з Бразилії) - у 82.

Нагадаємо, штам "Дельта" активно поширюється територією України.

Однак у МЗС заявили, що Україна поки не закриватиме кордони через штам "Дельта".

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ВООЗКоронавірус "Дельта"