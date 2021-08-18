"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали в 148 странах мира, - ВОЗ

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---17-august-2021"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали по меньшей мере в 148 странах во всем мире. Впервые он был обнаружен в Индии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кроме того, в организации дали информацию о расппространению других известных штаммов:
"Альфа" (известный как "британский") зафиксировали в 190 странах;
"Бета" (из Южной Африки) - в 138 странах;
"Гамма" (из Бразилии) - в 82.
Напомним, штамм "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Однако в МИД заявили, что Украина пока не будет закрывать границы из-за штамма "Дельта".