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"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали в 148 странах мира, - ВОЗ

Автор: Инна Собора

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---17-august-2021"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали по меньшей мере в 148 странах во всем мире. Впервые он был обнаружен в Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в организации дали информацию о расппространению других известных штаммов:

"Альфа" (известный как "британский") зафиксировали в 190 странах;

"Бета" (из Южной Африки) - в 138 странах;

"Гамма" (из Бразилии) - в 82.

Напомним, штамм "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Однако в МИД заявили, что Украина пока не будет закрывать границы из-за штамма "Дельта".

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ВОЗКоронавирус "Дельта"