"Дія" більше не потрібна. В Україні скасували запис на COVID-вакцинацію

У зв'язку з початком п'ятого етапу вакцинації від COVID в Україні більше не потрібно записуватися через портал або додаток "Дія". Тепер щеплення доступні всім бажаючим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал сервісу "Дія" .

"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Сьогодні починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом усього часу в "Дії" записалися на вакцинацію 698 000 українців, з яких більше 40% вже вакцинувалися.