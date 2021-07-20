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"Дія" більше не потрібна. В Україні скасували запис на COVID-вакцинацію

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 11:23
"Дія" більше не потрібна. В Україні скасували запис на COVID-вакцинацію Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з початком п'ятого етапу вакцинації від COVID в Україні більше не потрібно записуватися через портал або додаток "Дія". Тепер щеплення доступні всім бажаючим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал сервісу "Дія".

"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Сьогодні починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом усього часу в "Дії" записалися на вакцинацію 698 000 українців, з яких більше 40% вже вакцинувалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відкриють пункти вакцинації на прикордонних пунктах пропуску, в тому числі, в аеропортах.

Тим часом для не вакцинованих мандрівників можуть ввести двотижневу самоізоляцію.

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