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П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко

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Вівторок 20 липня 2021 09:16
П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко Фото: в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу.

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.

"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб", - сказав він.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна цього тижня вийде на п'ятий етап вакцинації.

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