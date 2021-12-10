"Дія" запустила запис на тисячу за вакцинацію. В яких банках можна оформити карту

На даний час участь у програмі беруть: Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк".

Поступово будуть приєднуватися і інші банки. Використовувати вже наявний рахунок в банку неможливо. Уточнюється, що відповідна постанова за цією програмою, спрямованою на підтримку бізнесу, який найбільш постраждав під час пандемії COVID-19, шляхом стимулювання попиту серед громадян, була прийнята в четвер на засіданні Кабміну.

“Для уряду дуже важливо підтримати той бізнес, який зіткнувся з великими викликами під час пандемії. Нарахування 1 000 грн всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, не тільки стимулюватиме громадян робити щеплення, а й дозволить підтримати найбільш вразливі галузі, зокрема, сферу культури і спорту, транспортну галузь", - зазначила перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, цією програмою передбачено, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, зможуть отримати 1000 грн від держави.

За ці кошти громадяни зможуть придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення в Україні, придбати книги.

Ця програма буде реалізовуватися в кілька етапів.