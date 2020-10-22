У Дніпрі фіксують позитивну динаміку одужання від COVID-19, - міськрада

У Дніпрі фіксують позитивну динаміку одужання від COVID-19 та закликають не нехтувати карантинними обмеженнями.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Юлія Віклієнко.

За її словами, у Дніпрі станом на 22 жовтня зафіксовано 8 957 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 4 156 людей з цим діагнозом одужали.

На амбулаторному лікуванні знаходиться 4 461 захворілий.

На стаціонарному лікуванні в медичних закладах міста 340 осіб: у 21-й лікарні - 177 пацієнтів (з них 1 на ШВЛ), у 16-й - 69 пацієнтів (2 на ШВЛ), у 4-й лікарні - 63 пацієнти, у лікарні №6 -25 пацієнтів (3 на ШВЛ), у 6-й дитячій - п’ять пацієнтів.

У місті продовжують працювати мобільні бригади з ПЛР-системою. Станом на 22 жовтня вони здійснили 5580 виїздів та обстежили понад 32 887 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 7053 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.