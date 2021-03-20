Дніпропетровська область посилила карантин: список обмежень

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення посилити карантин. Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину.
У обласній раді заявили, що перехід до "помаранчевої" зони сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в області упродовж тижня буде перевищення по одному з COVID-показників:
Також комісією затверджений пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.
Зазначимо, у цій зоні заборонено:
Нагадаємо, обмеження "червоної" зони в Києві та Одеській області вводять з 23 березня.
Зазначимо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою.