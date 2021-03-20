Дніпропетровська область посилила карантин: список обмежень

У обласній раді заявили, що перехід до "помаранчевої" зони сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в області упродовж тижня буде перевищення по одному з COVID-показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Також комісією затверджений пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.

Зазначимо, у цій зоні заборонено: