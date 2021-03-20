Днепропетровская область усилила карантин: список ограничений

Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение усилить карантин. Область перешла в "оранжевую" зону карантина.
В областном совете заявили, что переход в "оранжевую" зону сигнализирует о потенциальной опасности - приближении к "красному" уровню. Его могут ввести, если в области на протяжении недели будет превышение по одному из COVID-показателей:
Также комиссией утвержден пункт о принятии мер по ускорению темпов вакцинации населения и осуществлению мониторинга за показателями вакцинации.
Отметим, в этой зоне запрещены:
Напомним, ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта.
Отметим, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городскими властями.