У Дніпропетровській області зафіксували три випадки "Дельта"-штаму коронавірусу

У Дніпропетровській області зафіксували три випадки захворювання штамом коронавірусу "Дельта". Також в області фіксують збільшення кількості хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Міст Дніпро" .

Ситуацію прокоментувала завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ "Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ" Олена Кузьменко.

"Третій тиждень у Дніпропетровській області спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус, це пов'язано з циркуляцією на території області Covid-19 штаму "Дельта", - сказала вона.

Випадки "Дельта"-штаму були зафіксовані в Солонянському районі та Нікополі.