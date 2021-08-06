В Днепропетровской области зафиксировали три случая "Дельта"-штамма коронавируса

В Днепропетровской области зафиксировали три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост Днепр" .

Ситуацию прокомментировала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава" Елена Кузьменко.

"Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевших на коронавирус, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма "Дельта", - сказала она.

Случаи "Дельта"-штамма были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе.