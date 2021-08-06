В Днепропетровской области зафиксировали три случая "Дельта"-штамма коронавируса
В Днепропетровской области зафиксировали три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост Днепр".
Ситуацию прокомментировала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава" Елена Кузьменко.
"Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевших на коронавирус, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма "Дельта", - сказала она.
Случаи "Дельта"-штамма были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе.
Ранее в Тернопольской области подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта". Таких больных больше 50.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса.
В Минздраве назвали регионы, в которых он распространяется быстрее всего.