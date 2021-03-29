Доповідь ВООЗ не виключає, що коронавірус міг виникнути не в Китаї, - WSJ

Спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) після місії в китайському місті Ухань не змогли встановити, коли, де та як коронавірус почав поширюватися . Фахівці організації не виключають, що вірус міг з'явитися за межами Китаю.

Документ, який опинився в руках журналістів газети WSJ, ще не був опублікований організацією. У ньому припускається, що коронавірус міг проникнути в Китай вже після того, як виник деінде. Видання зазначає, що теорію з виникненням коронавірусу в іншій країні висувала влада Китаю, однак проти неї виступали у Вашингтоні та інших країнах Заходу.

Експерти ВООЗ у своїй доповіді рекомендують "більш ретельно вивчити данні лікарень в Китаї та зразки крові, отримані до грудня 2019 року", коли коронавірус вперше підтвердили у китайських громадян. Також у ВООЗ вважають за потрібне проведення перевірок на китайських фермах, де вирощують тварин, бо це може допомогти встановити, як вірус передався людині.

Як розповіли журналісти WSJ, в доповіді ВООЗ також допускають, що ринок в Ухані не був джерелом коронавірусу, але міг зіграти якусь роль у його поширенні, тому експерти рекомендують провести додаткові перевірки інших китайських ринків.