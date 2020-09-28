На Донбасі на карантин закрився університет-переселенець

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) закрили на карантин з 28 вересня по 11 жовтня. Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з виявленням трьох випадків коронавірусу серед студентів і вчителів.

Про це йдеться в заяві ДонНТУ.

Так, на період карантину були скасовані всі заняття в аудиторіях, навчання буде проводитися дистанційно. Також на період карантину обмежений вхід в приміщення університету і гуртожиток. Проводиться посилена дезінфекція.

Зазначимо, після окупації Донецька ДонНТУ переїхав в Покровськ (Донецька область).

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області майже 18 тисяч школярів перевели на дистанційне навчання. Коронавірус був виявлений у 112 школярів.

Також повідомлялося, що в Закарпатській області 20 навчальних закладів працюють у дистанційному режимі.

Крім цього, експерт заявила, що щоденне збільшення кількості нових випадків коронавірусу в Дніпрі пов'язане з початком навчального процесу.

Нагадаємо, за добу в Україні 2671 людина захворіла коронавірусом. З початку пандемії в країні захворіли вже понад 200 тисяч осіб.