Два роки пандемії COVID-19: як все починалося і який прогноз на 2022

Напередодні Нового 2020 року світ вперше дізнався про появу в Китаї нового загадкового вірусу, який викликає незвичайну пневмонію. Вже через два місяці ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу , з якою планета бореться досі.

Про те, як вірус з рибного ринку Уханя спровокував проблему охорони здоров'я світового масштабу, як починалася пандемія в світі та Україні і коли все може закінчитися читайте в матеріалі РБК-Україна .

Перші згадки про вірус

Вперше світ почув про появу нового вірус в Китаї 31 грудня 2019 року. Тоді влада КНР повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки незвичайної пневмонії в місті Ухань, викликаної невідомим вірусом. На той момент в лікарню госпіталізували вже 27 осіб, 7 з них були у важкому стані.

Експерти Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю тоді заявили, що загрози пандемії поки немає. Про симптоматику пневмонії відомо було мало. Проте вже тоді стало ясно, що новий вірус може викликати не тільки запалення легенів, але і дисфункцію життєво важливих органів.

7 січня 2020 року влада країни встановила, що збудником захворювання став новий коронавірус, який отримав тимчасову назву "2019-nCoV". В подальшому захворювання, викликане вірусом, отримало назву "COVID-19".

Перший летальний випадок від коронавірусу був зафіксований в тому ж Ухані 11 січня 2020 року.

Перші випадки зараження в інших країнах

20 січня 2020 року стало відомо про перший випадок коронавірусу за межами Китаю. Захворіла жінка з Південної Кореї, яка напередодні повернулася з Уханя. 21 січня зафіксовано перший випадок зараження в США. Хворий також прибув з Китаю. Потім вірус виявили у жінки в Таїланді.

23 січня влада Китаю тимчасово заборонила жителям Уханя залишати своє місто без особливих причин. Такими заходами намагалися обмежити поширення коронавірусу.

Однак, вірус було вже не зупинити. День за днем географія нових випадків зараження розширювалася. Перший в Європі випадок виявлено 24 січня у Франції. Потім вірус був виявлений в Австралії, Канаді, Німеччині, Італії, Росії, Іспанії, Японії.

Станом на 30 січня 2020 року, випадки коронавірусу були зафіксовані вже в 18 країнах. Всього таких хворих офіційно налічувалося 98. У Китаї на цей момент зафіксовано вже 7830 випадків інфікування і 170 померлих.

Від надзвичайної ситуації до пандемії

30 січня 2020 року ВООЗ провела екстрену нараду комітету з надзвичайних ситуацій. За його підсумками організація визнала спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Організація закликала країни готуватися протидіяти новому вірусу. При цьому в ВООЗ заявили, що підстав для обмеження поїздок і торгівлі немає.

Буквально через місяць через швидке поширення вірусу ситуація змінилася. 11 березня ВООЗ оголосила COVID-19 пандемією. На той момент захворіли 118 тисяч осіб в 114 країнах. Померли 4291 людина.

Як почалася пандемія в Україні

Офіційно в Україну вірус дістався вже навесні. 3 березня в країні зареєстрований перший випадок зараження коронавірусом. Захворювання виявили у чоловіка з Чернівців, який напередодні повернувся з Італії, де на той час фіксували вже понад 2 тисячі заражень на добу.

11 березня, в день коли ВООЗ оголосила про початок пандемії, уряд України ввів карантин, який повинен був діяти до 3 квітня. Однак, був продовжений до 11 травня.

Обмеження передбачали масочний режим, закриття навчальних закладів, непродуктових магазинів, закладів громадського харчування, заборону масових заходів, закриття авіасполучення, а також значної частини прикордонних переходів - 170 з 219.

Звідки взявся вірус

Ринок морепродуктів в Ухані був першим місцем, де виявили спалах коронавірусу. Як з'ясувалося, перші хворі працювали тут або відвідували це місце.

Перша спеціальна група ВООЗ, яка розслідувала причини виникнення вірусу, побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від тварин, а саме від кажанів.

Після того, як дослідники розшифрували генетичний код Covid-19, взятого з людського організму, підозри на адресу кажанів посилилися. За словами вчених, вони можуть заражати людей як безпосередньо, так і через тварин-посередників.

У січні 2021 року група експертів ВООЗ знову прибула в Ухань для з'ясування обставин виникнення коронавірусу. Однак, спроби визначити, яким чином вірус потрапив на ринок в Ухані, не дав результатів.

Сліди коронавірусу дійсно були виявлені на поверхнях. Занести його туди могли, як люди, так і тварини. Потенційно вірус міг передаватися від кажанів і панголінів, але виявлені у цих видів зразки коронавірусу не повністю ідентичні COVID-19 у людей. Крім того, в Ухані не спостерігається таких популяцій кажанів, тому фахівці вивчають інші види тварин, у яких вірус міг еволюціонувати і потім - передатися людині.

Розслідування триває

На сьогодні першоджерело появи вірусу так і не знайдено. Ще одну версію - витік вірусу з лабораторії - експерти ВООЗ вважають малоймовірною. При цьому США, посилаючись на дані розвідки, заявляють, що штучне походження коронавірусу не варто виключати.

У той же час китайський уряд заперечує заяви про те, що коронавірус міг з'явитися в результаті витоку з лабораторії в місті Ухань.

ВООЗ же продовжує переговори з Китаєм на предмет посилення співпраці у розслідуванні походження вірусу COVID-19.

Що говорить ВООЗ про закінчення пандемії

11 березня 2022 року світ відзначить рівно два роки з моменту, як ВООЗ оголосила пандемію. Коронавірус, як і раніше, циркулює по країнах, досягнувши рекордних темпів зараження.

Однак, після хвилі нового штаму "Омікрон" пандемія в Європі може закінчитися. За словами директора ВООЗ в Європі Ханса Клюге, як тільки нинішній сплеск захворювання вщухне, протягом декількох тижнів і місяців буде працювати глобальний імунітет: або завдяки вакцині, або після перенесеної інфекції.

"Ми очікуємо, що буде період затишшя, перш ніж COVID-19 може повернутися до кінця року, але не обов'язково, що пандемія повернеться", - сказав Клюге.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус також не виключає, що коронавірус перестане бути проблемою світового масштабу вже цього року за умови, що всі країни приймуть комплексні заходи для боротьби з COVID-19.

Для цього необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни, приділяючи особливу увагу групам, які мають найбільший ризик.

"Необхідно також знизити смертність від вірусу шляхом впровадження ефективного клінічного лікування, включаючи рівний доступ до діагностики, кисню і противірусних препаратів в місцях надання допомоги", - підкреслив Гебрейесус.