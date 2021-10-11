Дві області вже "помаранчеві". Чи буде локдаун по всій Україні

В Україні поки не планують оголошувати загальнонаціональний локдаун. Однак до окремо регіони можуть перейти до "червоної" зони за рішенням місцевої влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького в ефірі "Україна 24".
"Вже сьогодні є дві області "помаранчеві" і вони близькі до "червоної" зони. Локдауну по всій країні, сподіваюсь, не буде, він буде оголошуватися регіональною владою", - розповів Радуцький.
Нагадаємо, карантинні обмеження вже посилили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області, Львів та Херсон.
Додамо, в Україні найближчим часом чотири області можуть потрапити в "червону" зону карантину.