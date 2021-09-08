У двох областях України динаміка COVID-госпіталізацій залишається на високому рівні

Зокрема, в Луганській області з минулого тижня показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом демонструє високі значення.

За останніми даними, цей показник складає 90,1%, а раніше перебував в межах 92%-104,3%.

Крім того, у Львівській області спостерігається тривалий час перевищення по показнику динаміки COVID-госпіталізацій. Він складає у даному регіоні 78%, хоча раніше становив 60,9-66,3%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.