У двох областях України динаміка COVID-госпіталізацій залишається на високому рівні

Сьогодні, 8 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак у двох регіонах країни епідеміологічні показники тривалий час перебувають не в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, в Луганській області з минулого тижня показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом демонструє високі значення.
За останніми даними, цей показник складає 90,1%, а раніше перебував в межах 92%-104,3%.
Крім того, у Львівській області спостерігається тривалий час перевищення по показнику динаміки COVID-госпіталізацій. Він складає у даному регіоні 78%, хоча раніше становив 60,9-66,3%.
Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізовано 1 017 людей, виявлено 2 772 нових заражень.