У двох областях України перевищений допустимий рівень госпіталізації через COVID
Фото: в двох областях перевищений рівень госпіталізації (Getty Images)
Станом на сьогодні, 23 липня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. При цьому у двох областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
У Луганській та Херсонській областях рівень госпіталізації перевищує норму. Він має бути на рівні не вище 50%, однак у Луганській області цей показник - 58,3%, а у Херсонській - 69,8%.
Інші показники відповідають нормі.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 745 нових випадків коронавірусу.
Раніше головний санлікар країни заявив, що карантину через коронавірус цієї осені не уникнути.