Джонсон про вакцину AstraZeneca: завдяки ній понад півмільярда людей у безпеці

Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca дозволила забезпечити понад півмільярда імунітетом до COVID-19. "Велика сімка" продовжить працювати над подоланням наслідків пандемії.

Про це на прес-конференції сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає CNN.

Говорячи про вакцину проти COVID-19 виробництва Oxford-AstraZeneca, Джонсон сказав: "Сьогодні понад півмільярда людей у безпеці завдяки розробці та виробництву цієї вакцини". Він наголосив, що "Велика сімка" має продемонструвати переваги демократії, свободи та прав людини для всього світу. "Ми можемо досягти цього завдяки історії хвороби. Ми можемо зробити це, працюючи разом, щоб зупинити руйнування, яке спричинив коронавірус та запобігти коли-небудь повторення", - додав він.