Ефективний проти "Омикрона". В Японії почалися COVID-тести препарату від паразитів

Зокрема, згідно з заявою Kowa, "івермектин" показав противірусний ефект проти "Омікрону" та інших варіантів коронавірусу в доклінічних дослідженнях. Інших подробиць компанія не надала.

Також повідомляється, що компанія працює з Університетом Кітасато (Токіо) над тестуванням препарату, який використовується для лікування тварин і людей від паразитів, в якості потенційного засобу від COVID-19.

Зазначимо, раніше Федеральне управління з лікарських засобів США, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський регулятор застерігали від використання "івермектину" для лікування COVID.

Відзначимо, "івермектин" застосовується для лікування від таких паразитарних захворювань, як головні воші, короста, онхоцеркоз (річкова сліпота), стронгілоїдоз, трихоцефалез, аскаридоз і елефантіаз. Також широко застосовується у ветеринарії.

У 2015 році вчені Вільям Кемпбелл і Сатосі Омура отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття "івермектину". Засіб було відкрито ще в 1975 році.