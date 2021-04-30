Експерти оцінили, як Великдень може вплинути на епідемію COVID-19 в Україні

Експерти не беруться однозначно стверджувати, що після Великодня в Україні відбудеться сплеск нових випадків коронавірусу. Все залежатиме від того, наскільки українці дотримуватимуться карантинних обмежень та рекомендацій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії".

За словами голови Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федора Лапія, великодні святкування можуть дещо збільшити кількість хворих на COVID-19.

"Тому що люди будуть контактувати один з одним, як би ми не просили їх це не робити. Навряд чи ми отримаємо ту ситуацію, яка була в лютому-березні. Проте, певне зростання кількості хворих ми цілком можемо отримати", - зазначив експерт.

При цьому викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що збільшення захворюваності якщо і буде, то незначним.

"Перша причина - завдяки теплій погоді багато храмів зможуть проводити богослужіння на вулиці. До цього закликають керівники релігійних конфесій. Друга-більшість регіонів вже пройшли пік, на плато поки ще залишаються Запоріжжя, Одеса і Харків. Там потенційно захворюваність може вирости швидше. Але я думаю, що вона не досягне того піку, який був", - сказав він.