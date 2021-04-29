Святкування Великодня в умовах карантину: де і які обмеження діятимуть

В Україні в неділю, 2 травня, відзначатимуть Великдень . При цьому святкування проходитиме в умовах карантину.

Детальніше про те, де і які обмеження діятимуть на Великдень - в матеріалі РБК-Україна.

Києва

Столиця офіційно вийде з" червоної " зони карантину напередодні Великодня - 1 травня. Київ відразу перейдуть в" жовту " зону, де діють найм'якші карантинні обмеження. При цьому будуть скасовані жорсткі обмеження, серед яких проїзд у громадському транспорті по спецпропусках, відновлять роботу установи торгівлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани і фітнес-центри.

Додаткових обмежень на святкові дні в столиці вводити не будуть. Однак посилять контроль над дотриманням карантинних обмежень.

При цьому влада Києва дала певні рекомендації на період Великодня:

проводити богослужіння в онлайн-режимі;

храми повинні забезпечити дезінфекцію будівель і провітрювання,

дозволити 1 людину на 10 кв. м,

забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужінні, і масочний режим.

Харків

Харків поки знаходиться в "червоній" зоні карантину. Хоча в міськраді кажуть, що ситуація з COVID покращилася і місто скоро повинні вивести з локдауну, який і без того досить м'який - робота громадського транспорту не припинялася, дозволена робота ринків, де продукти харчування складають більше ніж 60%.

За словами секретаря міськради Ігоря Терехова, додаткові обмеження на Великдень і 9 травня в Харкові вводити не планують.

"У нас буде тільки одна вимога - надягати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, берегти себе і оточуючих", - заявив Терехов.

Львів

Місто перейшов у "жовту" зону карантину ще 26 квітня. У зв'язку з цим зняли і ряд обмежень - дозволили роботу ТРЦ, магазинів всіх видів, кафе і ресторанів, театрів, музеїв. Однак зберегли заборону на проведення масових заходів і роботу нічних клубів.

Незважаючи на ослаблення карантину, місцева влада відмовилася від проведення масових заходів на Великдень. В міськраді закликали громадян відмовитися від походу в храми і дивитися богослужіння онлайн. Освячення пасок проводитиметься лише на вулиці.

Одеса

Одеса також вже перейшла з "червоної" в "жовту" зону карантину, проте масових заходів на Великдень в місті також не планується. Як зазначав напередодні голова обласної поліції Олег Бех, для забезпечення контролю над дотриманням карантину в місто будуть звезені правоохоронці, в тому числі і з інших областей.

Також одеситів закликають відмовитися від походів у храм, дивитися богослужіння онлайн. Якщо ж віряни таки прийдуть до церкви, вони повинні бути в масках, дотримуватися дистанції і не цілувати ікони.

Дніпро

Місто знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, проте місцева влада ніяких додаткових обмежень вводити не будуть. При цьому закликають жителів відмовитися від відвідування храмів і церков, і дивитися богослужіння онлайн.

"Минулого року після Великодніх свят ми мали зростання захворюваності в кілька разів. Цього року ситуація може бути набагато гіршою, тому що ми стоїмо на порозі "червоної" зони. Це коли без громадського транспорту, без кафе, без ринків", - заявив заступник мера Дніпра Андрій Бабський напередодні свят.

Загалом Міністерство охорони здоров'я дало наступні рекомендації на час святкування Великодня: