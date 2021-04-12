Експерти оцінили, як святкування Великодня вплине на епідемію в Україні

Експерти відзначають, що Великдень, який цього року припадає на 2 травня і збігається з травневими святами, може переломити динаміку захворюваності в країні. У ці дні в церквах багатолюдніше, ніж зазвичай. Крім богослужінь, люди звикли відвідувати родичів та друзів. Минулого року влада найбільше переймалася через масове скупчення і контакти серед людей в ці дні. І запроваджені обмеження не змогли повністю стримати приріст заражень.

"На жаль, масові заходи - Великдень та інші свята - вони збільшують ймовірність зустрічі зі збудником і кількість передачі вірусу", - говорить директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

За словами викладача Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніста Володимира Курпіти, збільшення захворюваності після Великодня можливе. Але воно навряд чи буде таким же, яке фіксується зараз, уточнив експерт. Хіба що до того часу в країні з'явиться ще якийсь новий небезпечний штам коронавірусу - тоді обороти епідемії будуть іншими. При цьому інфекціоніст допускає, що є ризик зіштовхнутися з ще однією хвилею пізніше - восени.

"Що стосується ризиків загострення епідемічної ситуації після Великодня - хіба що, якщо буде величезне скупчення людей, і люди будуть повністю нехтувати усіма заходами безпеки. Приклад минулого року продемонстрував, що великодні свята не стали тригером, який би запустив чергову хвилю епідемії", - сказав співрозмовник.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає, що динаміка епідемії після Пасхи може розвиватися за різними сценаріями. По якому з них - це залежить від того, яка епідемічна ситуація буде перед святами.

"Якщо у нас буде стрімке падіння захворюваності, наприклад, 20% на тиждень, то великодні свята можуть або ненадовго пригальмувати темпи падіння, або ненадовго призвести до зростання, який зміниться падінням. Але якщо ми будемо перебувати на плато, то будь-які поштовхи вгору можуть обернутися дуже негативними наслідками", - пояснив Ганиченко.