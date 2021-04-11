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Дві області найближчим часом перейдуть у "жовту" зону, - Ляшко

Новость на русском → Чернівецька область, Неділя 11 квітня 2021 21:24
Дві області найближчим часом перейдуть у "жовту" зону, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом з "червоної" зони карантину можуть вибити два регіону. Зокрема, Чернівецька та Чернігівська області.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "5 каналу".

"Вже сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три-чотири-п'ять днів перейти з червоного на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження ", - заявив він.

Відзначимо, в жовтій зоні карантину забороняється:

  • проведення масових заходів з наповненості залів понад 50% або більше однієї людини на чотири квадратних метри;
  • відвідування навчальних закладів, якщо 50% учнів і персоналу на самоізоляції;
  • робота фітнес-центрів, спортзалів і басейнів;
  • проведення масових заходів у школах і дитсадках з участю більш як однієї групи або класу і відвідувачів;
  • відвідування сторонніми особами установ соціального захисту

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуація з коронавірусом в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях покращилися і ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Крім того, Миколаїв, Запоріжжя ввели жорсткий карантин з 3 квітня.

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