У Євросоюзі назвали терміни, коли вакцинують 70% населення від коронавірусу

Євросоюз очікує постачання протягом найближчого тижня більше 300 млн доз вакцини від коронавірусуі ще близько 100 млн в червні. Це дозволить вакцинувати 70% населення ЄС до кінця липня.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на прес-конференції за підсумками саміту ЄС.

За її словами, на цьому тижні в Євросоюз буде доставлено понад 300 млн доз вакцини від коронавірусу. "На червень ми очікуємо, що це буде вже 400 млн доз", - додала вона. Вона також висловила надію, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) незабаром схвалить вакцину від коронавірусу для дітей 12-15 років.