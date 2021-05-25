У Євросоюзі назвали терміни, коли вакцинують 70% населення від коронавірусу
Євросоюз очікує постачання протягом найближчого тижня більше 300 млн доз вакцини від коронавірусуі ще близько 100 млн в червні. Це дозволить вакцинувати 70% населення ЄС до кінця липня.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на прес-конференції за підсумками саміту ЄС.
За її словами, на цьому тижні в Євросоюз буде доставлено понад 300 млн доз вакцини від коронавірусу. "На червень ми очікуємо, що це буде вже 400 млн доз", - додала вона.
Вона також висловила надію, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) незабаром схвалить вакцину від коронавірусу для дітей 12-15 років.
Нагадаємо, на саміті лідерів Євросоюзу прийнято заяву із закликом якнайшвидше впровадити сертифікати вакцинації від COVID. Це необхідно для того, щоб відкрити зовнішні кордони ЄС, зазначив офіційний представник глави Євроради Баренд Лейтс.
Зазначимо, раніше Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинації. Запустити їх планують з 1 липня.
Як писало РБК-Україна, українська сторона бере участь у двох робочих групах по впровадженню covid-сертифікатів - від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і від ЄС. Києва буде готовий запустити документи з 1 липня. На сьогодні відомо, що будуть визнаватися щеплення всіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ.