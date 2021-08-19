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ЄС готовий приймати українські COVID-сертифікати з 20 серпня

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Брюссель, Четвер 19 серпня 2021 13:31
ЄС готовий приймати українські COVID-сертифікати з 20 серпня Фото: українські covid-сертифікати в додатку"Дія" (thedigital.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати, але готовий приймати їх тільки з 20 серпня. Таким чином, Україну підключать до європейської системи сумісності сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що сьогодні Єврокомісія прийняла рішення про еквівалентність для Північної Македонії, Туреччини і України.

"Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також в заяві зазначено, що визнання сертифікатів є взаємним.

"Я радий бачити, що список країн, які впроваджують систему на основі цифрового COVID-сертифіката ЄС, неухильно зростає, і ми встановлюємо стандарти на міжнародному рівні. Це допоможе полегшити безпечне пересування, в тому числі за межі нашого Союзу", - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

"Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невід'ємною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас підключиться ще більше наших сусідів", - додав єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

Де взяти український цифровий COVID-сертифікат

Відзначимо, цифровий COVID-сертифікат в Україні впроваджується через додаток "Дія". На сьогодні такий сертифікат не доступний широкому числу вакцинованих українців, оскільки триває бета-тестування. Зокрема, протестувати їх можуть громадяни України, який отримали повний курс вакцинації від COVID-19 на території країни.

У липні був запущений бета-тест в додатку "Дія" на iOS, а цього тижня - для користувачів смартфонів на Android.

При цьому на 20 серпня анонсовано спеціальний брифінг за участю представників Мінціфри, МОЗ та ЄС, які розкажуть про те, як все буде працювати і коли українці зможуть подорожувати з цифровими COVID-сертифікатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що COVID-сертифікати в додатку "Дія" не будуть відображатися автоматично, їх треба замовити через розділ з послугами.

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