У ЄС почали вивчення препарату для лікування COVID-19
Європейський регулятор EMA почав вивчення препарату Sotrovimab для лікування коронавірусу. Препарат, більш відомий як VIR-7831 та GSK4182136, був розроблений компаніями GlaxoSmithKline та Vir Biotechnology.
Про це йдеться на сайті EMA.
Почати безперервне вивчення препарату агентство EMA вирішило опираючись на попередні результати дослідження щодо його здатності запобігати госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19.
"Однак EMA ще не отримало повного набору даних, тому ще рано робити будь-які висновки щодо балансу користі та ризику від препарату", - йдеться на сайті агентства.
Наразі європейський регулятор займатиметься вивченням першої частини даних, отриманих в результаті лабораторних випробувань та випробувань на тваринах, в додаток до даних про якість ліків.
Як розповіли в EMA, Sotrovimab - це отримане лабораторним шляхом антитіло, яке призначене для стимуляції імунної системи людини шляхом зниження здатності шипового білка коронавірусу проникати в клітини людського організму.
Нагадаємо, нещодавно в Індії схвалили препарат для лікування коронавірусу на основі антитіл. Таким "коктейлем" з антитіл лікували 45-го президента США Дональда Трампа.
Крім того, в Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу у формі таблеток. Після розробки вакцина ще повинна буде пройти клінічні випробування.