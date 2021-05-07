У ЄС почали вивчення препарату для лікування COVID-19

Європейський регулятор EMA почав вивчення препарату Sotrovimab для лікування коронавірусу. Препарат, більш відомий як VIR-7831 та GSK4182136, був розроблений компаніями GlaxoSmithKline та Vir Biotechnology.

Про це йдеться на сайті EMA .

Почати безперервне вивчення препарату агентство EMA вирішило опираючись на попередні результати дослідження щодо його здатності запобігати госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19.

"Однак EMA ще не отримало повного набору даних, тому ще рано робити будь-які висновки щодо балансу користі та ризику від препарату", - йдеться на сайті агентства.

Наразі європейський регулятор займатиметься вивченням першої частини даних, отриманих в результаті лабораторних випробувань та випробувань на тваринах, в додаток до даних про якість ліків.

Як розповіли в EMA, Sotrovimab - це отримане лабораторним шляхом антитіло, яке призначене для стимуляції імунної системи людини шляхом зниження здатності шипового білка коронавірусу проникати в клітини людського організму.