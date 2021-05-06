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ЄС планує в липні вакцинувати 70% дорослого населення Європи

Автор: Дмитро Левицький

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує у липні 2021 року вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення Європи. Очікується, що ЄС закупить необхідну для реалізації мети кількість доз COVID-вакцин.

Про це йдеться у тексті заяви фон дер Ляєн на сайті Єврокомісії.

За словами глави Єврокомісії, щосекунди на території Євросоюзу вакцинують від коронавірусу 30 європейців. Вона додала, що Європа ще не бачила такої масштабної кампанії вакцинації населення.

"І це відбувається через те, що мобілізовано весь континент... Сьогодні ми вакцинуємо понад 3 мільйонів європейців на добу і прогрес в Європі з кожним днем набирає обертів. Тому я впевнена, що ми зможемо досягти нашої мети - доставити достатньо доз, щоб вже у липні було вакциновано 70% дорослого населення Європи", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в Євросоюзі планують до середини літа досягти колективного імунітету від COVID-19. Для досягнення цієї мети потрібно вакцинувати щонайменше 70% дорослого населення, тому ЄС збільшуватиме поставки вакцин для пришвидшення процесу вакцинації.

Як писало РБК-Україна, у світі вже зробили понад мільярд щеплень від коронавірусу. Лідером за кількістю щеплень від коронавірусу є Сполучені Штати Америки.

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