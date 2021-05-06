ЄС планує в липні вакцинувати 70% дорослого населення Європи

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує у липні 2021 року вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення Європи. Очікується, що ЄС закупить необхідну для реалізації мети кількість доз COVID-вакцин.

За словами глави Єврокомісії, щосекунди на території Євросоюзу вакцинують від коронавірусу 30 європейців. Вона додала, що Європа ще не бачила такої масштабної кампанії вакцинації населення.

"І це відбувається через те, що мобілізовано весь континент... Сьогодні ми вакцинуємо понад 3 мільйонів європейців на добу і прогрес в Європі з кожним днем набирає обертів. Тому я впевнена, що ми зможемо досягти нашої мети - доставити достатньо доз, щоб вже у липні було вакциновано 70% дорослого населення Європи", - сказала фон дер Ляєн.