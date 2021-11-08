ЄС планує придбати COVID-таблетки від Pfizer та Merck

Європейський союз веде переговори з компаніями Merck та Pfizer. За словами європейського чиновника, ЄС хоче домовитися про постачання експериментальних таблеток від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Європейський чиновник, ім'я кого не розголошується, розповів, що переговори з компанією , ніж з
Як стверджує чиновник, компанія
Європейська комісія відмовилася коментувати інформацію про переговори з та
Нагадаємо, Британія стала першою країною, яка дала дозвіл на застосування таблеток Merck.
Крім того, нещодавно у США повідомили результати випробувань таблеток від Pfizer.