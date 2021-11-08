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ЄС планує придбати COVID-таблетки від Pfizer та Merck

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз веде переговори з компаніями Merck та Pfizer. За словами європейського чиновника, ЄС хоче домовитися про постачання експериментальних таблеток від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Європейський чиновник, ім'я кого не розголошується, розповів, що переговори з компанією , ніж з

Як стверджує чиновник, компанія

Європейська комісія відмовилася коментувати інформацію про переговори з та

Нагадаємо, Британія стала першою країною, яка дала дозвіл на застосування таблеток Merck.

Крім того, нещодавно у США повідомили результати випробувань таблеток від Pfizer.

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