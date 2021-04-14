В ЄС планують отримати 250 млн доз вакцини Pfizer до кінця червня

До кінця червня держави-члени Євросоюза повинні отримати додаткові 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer. Їхня поставка спочатку планувалася в четвертому кварталі, однак домовленості вдалося змінити.

Розподіл вакцини між країнами ЄС має відбутися пропорційно до кількості населення у них. Наприклад, Німеччина отримає близько 9 млн додаткових доз вакцин, що відповідає частці населення у 18,6% від усієї кількості жителів країн ЄС.

Таким чином наразі передбачається, що у другому кварталі - з квітня до червня включно - до ЄС має надійти загалом 250 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Зазначимо, вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила до списку для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.