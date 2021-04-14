RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ЄС планують отримати 250 млн доз вакцини Pfizer до кінця червня

Автор: Инна Собора

До кінця червня держави-члени Євросоюза повинні отримати додаткові 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer. Їхня поставка спочатку планувалася в четвертому кварталі, однак домовленості вдалося змінити.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише DW.

Таким чином наразі передбачається, що у другому кварталі - з квітня до червня включно - до ЄС має надійти загалом 250 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Розподіл вакцини між країнами ЄС має відбутися пропорційно до кількості населення у них. Наприклад, Німеччина отримає близько 9 млн додаткових доз вакцин, що відповідає частці населення у 18,6% від усієї кількості жителів країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Зазначимо, вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила до списку для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзВакцинаКоронавірус
Читайте також
У Єврокомісії назвали терміни введення паспортів вакцинації
В ЄС оцінюють необхідність другої дози вакцини AstraZeneca
Прогноз погоди