Вакцинація в Україні: кому не можна робити щеплення від COVID
У розпал кампанії з вакцинації в Україні від коронавірусу в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому не можна робити щеплення від COVID. Точно поки не можна робити дітям молодше 18 років.
Про це йдеться в збірнику відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19, який склали за підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Повідомляється, що вакцинація протипоказана тим, у кого:
- алергія на будь-який з компонентів вакцини
- була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини
- лихоманка (температура вище 38°C)
При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перепоною для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками простуди та високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.
Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж вказано в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодше, не можна вакцинувати.
Фото: збірник відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19
Нагадаємо, вчора в Україні почали прищеплювати вакциною Sinovac.
Також РБК-Україна писало, хто, коли і яку отримає вакцину від коронавірусу. Зокрема, вакцини Pfizer отримають мешканці інтернатів, будинків престарілих та співробітники цих закладів.