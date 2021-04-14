Вакцинація в Україні: кому не можна робити щеплення від COVID

У розпал кампанії з вакцинації в Україні від коронавірусу в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому не можна робити щеплення від COVID. Точно поки не можна робити дітям молодше 18 років.

Про це йдеться в збірнику відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19 , який склали за підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що вакцинація протипоказана тим, у кого:

алергія на будь-який з компонентів вакцини

була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини

лихоманка (температура вище 38°C)

При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перепоною для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками простуди та високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.

Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж вказано в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодше, не можна вакцинувати.

Фото: збірник відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19