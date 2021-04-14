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Вакцинація в Україні: кому не можна робити щеплення від COVID

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 18:16
Вакцинація в Україні: кому не можна робити щеплення від COVID Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У розпал кампанії з вакцинації в Україні від коронавірусу в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому не можна робити щеплення від COVID. Точно поки не можна робити дітям молодше 18 років.

Про це йдеться в збірнику відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19, який склали за підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що вакцинація протипоказана тим, у кого:

  • алергія на будь-який з компонентів вакцини
  • була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини
  • лихоманка (температура вище 38°C)

При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перепоною для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками простуди та високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.

Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж вказано в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодше, не можна вакцинувати.

Фото: збірник відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19

Нагадаємо, вчора в Україні почали прищеплювати вакциною Sinovac.

Також РБК-Україна писало, хто, коли і яку отримає вакцину від коронавірусу. Зокрема, вакцини Pfizer отримають мешканці інтернатів, будинків престарілих та співробітники цих закладів.

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