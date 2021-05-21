ЄС пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від COVID
Європейський союз пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від COVID. Поставки плануються до кінця цього року.
Про це на відкритті глобального саміту з питань охорони здоров'я в Римі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, передає Reuters.
"Ми повинні активізувати зусилля щодо забезпечення доступу до вакцин для країн з низьким і середнім рівнем доходів. І ми зробимо свій внесок. Європа прагне до кінця 2021 року передати таким країнам не менше 100 мільйонів доз", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech нададуть бідним країнам безкоштовно або за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.
Також стало відомо, що виробництво вакцин проти COVID-19 призвело до появи дев'яти мільярдерів у світі. Вони мають сукупний статок у розмірі 19,3 млрд доларів.
Список очолює Стефан Бансель - генеральний директор Moderna (4,3 млрд доларів). Далі йде Угур Сахін - генеральний директор і співзасновник BioNTech (4 млрд доларів). Трійку замикає Тімоті Спрінгер - імунолог, інвестор і засновник Moderna (2,2 млрд доларів).