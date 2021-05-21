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ЕС пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID

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Рим, Пятница 21 мая 2021 15:12
ЕС пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года.

Об этом на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз", - сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech предоставят бедным странам бесплатно или по сниженной цене 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.

Также стало известно, что производство вакцин против COVID-19 привело к появлению девяти миллиардеров в мире. Они имеют совокупное состояние в размере 19,3 млрд долларов.

Список возглавляет Стефан Бансель - генеральный директор Moderna (4,3 млрд долларов). Далее идет Угур Сахин - генеральный директор и соучредитель BioNTech (4 млрд долларов). Тройку замыкает Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель Moderna (2,2 млрд долларов).

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