ЕС пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID
Европейский союз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID. Поставки планируются до конца этого года.
Об этом на открытии глобального саммита по вопросам здравоохранения в Риме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
"Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз", - сказала она.
Напомним, ранее стало известно, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech предоставят бедным странам бесплатно или по сниженной цене 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.
Также стало известно, что производство вакцин против COVID-19 привело к появлению девяти миллиардеров в мире. Они имеют совокупное состояние в размере 19,3 млрд долларов.
Список возглавляет Стефан Бансель - генеральный директор Moderna (4,3 млрд долларов). Далее идет Угур Сахин - генеральный директор и соучредитель BioNTech (4 млрд долларов). Тройку замыкает Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель Moderna (2,2 млрд долларов).