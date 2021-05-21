RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від COVID

Автор: РБК-Україна

Європейський союз пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від COVID. Поставки плануються до кінця цього року.

Про це на відкритті глобального саміту з питань охорони здоров'я в Римі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, передає Reuters.

"Ми повинні активізувати зусилля щодо забезпечення доступу до вакцин для країн з низьким і середнім рівнем доходів. І ми зробимо свій внесок. Європа прагне до кінця 2021 року передати таким країнам не менше 100 мільйонів доз", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech нададуть бідним країнам безкоштовно або за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.

Також стало відомо, що виробництво вакцин проти COVID-19 призвело до появи дев'яти мільярдерів у світі. Вони мають сукупний статок у розмірі 19,3 млрд доларів.

Список очолює Стефан Бансель - генеральний директор Moderna (4,3 млрд доларів). Далі йде Угур Сахін - генеральний директор і співзасновник BioNTech (4 млрд доларів). Трійку замикає Тімоті Спрінгер - імунолог, інвестор і засновник Moderna (2,2 млрд доларів).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзВакцинаКоронавірус