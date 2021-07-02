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Коли ЄС визнає український міжнародний COVID-сертифікат: відповідь Кабміну

Автор: РБК-Україна

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що Європейський союз визнає Український Міжнародний COVID-сертифікат після того, як буде проведена верифікація цифрового документа. До того, часу будуть проводитися переговори про визнання документа окремими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

"Після того, як проведуть оцінку системи, оскільки дія не зберігає ніякі дані, представники ЄС проведуть верифікацію і тоді приймуть рішення про те, що може бути доступ до всіх країн Європейського Союзу", - заявив міністр.

За словами Немчінова, до того, як ЄС визнає сертифікат, будуть проходити двосторонні переговори про визнання з кожною окремою країною

При цьому він додав, що зараз ведуться переговори щодо можливості отримання електронного QR-коду, що людина пройшла повний курс вакцинації, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я препаратами.

Нагадаємо, вчора Кабінет Міністрів затвердив вимоги щодо формування та подальшого використання covid-сертифіката.

Раніше повідомлялося про те, що, що буде містити і хто отримає covid-сертифікат.

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