Коли ЄС визнає український міжнародний COVID-сертифікат: відповідь Кабміну

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що Європейський союз визнає Український Міжнародний COVID-сертифікат після того, як буде проведена верифікація цифрового документа. До того, часу будуть проводитися переговори про визнання документа окремими країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
"Після того, як проведуть оцінку системи, оскільки дія не зберігає ніякі дані, представники ЄС проведуть верифікацію і тоді приймуть рішення про те, що може бути доступ до всіх країн Європейського Союзу", - заявив міністр.
За словами Немчінова, до того, як ЄС визнає сертифікат, будуть проходити двосторонні переговори про визнання з кожною окремою країною
При цьому він додав, що зараз ведуться переговори щодо можливості отримання електронного QR-коду, що людина пройшла повний курс вакцинації, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я препаратами.
Нагадаємо, вчора Кабінет Міністрів затвердив вимоги щодо формування та подальшого використання covid-сертифіката.
Раніше повідомлялося про те, що, що буде містити і хто отримає covid-сертифікат.