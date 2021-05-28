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Діти

В ЄС дозволили використовувати вакцину Pfizer для підлітків

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 28 травня, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків. Тепер у країнах ЄС будуть вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє EMA у Twitter.

"Комітет ЕМА з лікарських засобів сьогодні схвалив заявку на розширення застосування вакцини Pfizer / BioNTech (Comirnaty) на дітей у віці від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підлітки будуть вакцинуватися так само як і дорослі. Вакцину вводитимуть у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом не менше трьох тижнів.

Нагадавши, компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Крім того, адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років.

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