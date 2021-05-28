В ЕС разрешили использовать вакцину Pfizer для подростков

В пятницу, 28 мая, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков. Теперь в странах ЕС будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает EMA в Twitter.

"Комитет ЕМА по лекарственным средствам сегодня одобрил заявку на расширение применения вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на детей в возрасте от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что подростки будут вакцинироваться так же как и взрослые. Вакцину будут вводить в виде двух инъекций с интервалом не менее трех недель.